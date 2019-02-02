''Убил ребенка и выпил кровь!'' Россию всколыхнула история о ''вампире''-расчленителе

В России общественность всколыхнула история об убийце, который умудрился по поддельному диплому устроиться на работу в городской больнице Челябинска врачом-терапевтом.

Будучи 16-летним школьником, Борис Кондрашин совершил ритуальную расправу над одноклассником, расчленил тело, а собранную кровь жертвы выпил из специально подготовленной серебряной рюмки, пишет Znak.com.

Это преступление произошло в 1998 году. После задержания парень назвал себя вампиром по имени "барон фон Гинцель" и заявил, что совершил содеянное "во славу темных сил". Экспертиза признала его невменяемым, суд отправил Кондрашина на принудительное лечение.

Борис Кондрашин "Знак"

Спустя 10 лет его отпустили под наблюдение врачей.

В 2018 году Кондрашин купил диплом о высшем медицинском образовании и даже устроился на работу. Причем, он очень активно участвовал в разных обсуждениях медицинских тем в сети и регистрировался на медсайтах.

Лечивший его психиатр узнал своего пациента на одном из форумов и обратился в правоохранительные органы.

В ходе обыска у Кондрашина нашли фиктивный диплом, а также наркотики. Сейчас он арестован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе под залог в размере 146 тыс. грн отпустили на свободу 43-летнего Сергея Улокина, обвиняемого в десятках зверских изнасилований и шантаже своих жертв.

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