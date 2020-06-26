'Убийца Золотого Штата': в США серийный маньяк благодаря сговорчивости сохранил себе жизнь

В США 74-летний серийный маньяк Джозеф Деанджело, известный как "Убийца Золотого Штата", согласился признать себя виновным в 88 преступлениях в обмен на изменение наказания со смертной казни на пожизненное заключение.

Как сообщает издание Daily Mail, соответствующую сделку он заключил с калифорнийскими прокурорами. 29 июня суд приговорит его к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения.

Некоторые представители потерпевшей стороны согласились с тем, что это адекватный исход истории, которая длится с 1976 года.

"Мы поддерживаем смертную казнь, и тем не менее считаем возможным позволить убийце из Золотого Штата признать себя виновным и обречь на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения", – сказал местный житель Рон Харрингтон, младший брат и невестка которого были забиты до смерти обвиняемым в августе 1980 года.

О том, что серийный маньяк, которому вменяют совершение 13 убийств и более 50 изнасилований в период с 1976 по 1986 годы, может избежать казни, стало известно еще 5 марта 2020 года. Тогда телеканал CBS13 обнародовал письмо прокуратуры Сакраменто штата Калифорния – его ведомство направило пострадавшим и родственникам жертв. В документе правоохранители пояснили потерпевшей стороне, что будет лучше, если они отступятся от борьбы за казнь Деанджело, так как тогда он раскроет обстоятельства всех преступлений и это ускорит судебный процесс.

"Процесс судебного разбирательства доставляет много стресса жертвам и их семьям. Этот конкретный случай чрезвычайно сложен из-за количества обвиняемых преступлений и различных мест совершения преступлений. Мы хотели бы достичь разрешения по делу, которое позволит избежать судебного разбирательства", – было указано в письме.

Уже тогда многие потерпевшие согласились с прокуратурой. "Я не против, но взамен мы все хотим ответов. Где он был? Что он делал? Он должен ответить нам!", – заявляла La Times жительница Калифорнии Крис Педретти, которую Деанджело изнасиловал в 1976 году.

Согласилась на эти условия и другая жертва насилия – Филлис Хеннеман. Она сообщила СМИ, что готова смириться с пожизненным заключением для маньяка, если он расскажет все подробности нападений.

Отметим, что "Убийцу Золотого Штата" задержали еще в апреле 2018 года – на тот момент прошло больше 40 лет с начала расследования его первого преступления.

Найти злоумышленника удалось с помощью базы данных сайта GEDmatch. На этот сайт любой человек может загрузить свои ДНК-данные и увидеть генеалогическое древо семьи.

Правоохранители решили воспользоваться данной технологией – они загрузили ДНК обвиняемого, и портал показал им несколько генеалогических древ. Среди предложенных людей полицейские искали человека, проживавшего в Калифорнии в 1970-х и 1980-х годах, с чертами, которые называли жертвы маньяка.

В марте 2018 года Деанджело был найден. После этого полицейские установили слежку за ним, а потом тайно взяли образцы ДНК мужчины. Через четыре часа уже было ясно: перед правоохранителями тот самый маньяк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России уже восемь лет оперативники не могут найти самого опасного серийного убийцу в стране, который жестоко расправляется с женщинами пенсионного возраста.