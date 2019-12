Постепенно выявляются новые (т.е. подтверждаются старые) подробности убийства Бориса Немцова.

Опубликовано Заключение по итогам проведения Комплексной судебно-медицинской (медико-криминалистической) экспертизы №204/15мк – 262/15сп по уголовному делу №403114 ("Убийство Бориса Немцова"). Судмедэкспертизу проводило Медико-криминалистическое отделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Бюро судебной экспертизы". Экспертиза проводилась с 24 апреля по 21 мая 2015 г.

Заключение государственной судмедэкспертизы подписали:

- государственный судебно-медицинский эксперт Гусев Михаил Геннадьевич, врач – судебно-медицинский эксперт, имеющий высшее медицинское образование, стаж работы по специальности "судебно-медицинская экспертиза" свыше 25 лет, высшая квалификационная категория по специальности "судебная медицина";

- государственный судебно-медицинский эксперт Зорин Юрий Васильевич, эксперт-химик зональной спектральной лаборатории ГБУЗ БСМЭ ДЗМ, образование высшее химическое, специальность "судебно-медицинская экспертиза", стаж работы по специальности 3 года.

При экспертизе также присутствовали лаборанты Куделина Н.В и Соломаха Д.М.

На 17 страницах документа эксперты подробно представляют характер проведенного ими исследования – описания повреждений тела и одежды, раневых каналов, обнаруженных пуль, химических элементов в краях повреждений.

Заключение завершается следующим итоговым выводом:

По результатам исследования выстрелы, причинившие повреждения на полупальто и соответствующие им раны, явно делятся на две группы. Группа 1 – выстрелы, причинившие раны 3, 5, 8; группа 2 – выстрелы, причинившие раны 6 и 7. В качестве объяснения этому факту можно высказать ряд предположений:

– выстрелы производились отличными друг от друга по своим характеристикам боеприпасами;

– выстрелы производиись с использованием специального приспособления для стрельбы (глушителем); – выстрелы производились из различного оружия.

Учитывая время, в течение которого Б.Немцов и А.Дурицкая находились в "видеотени" мусороуборочой машины (2 секунды), выстрелы из различного оружия были произведены двумя разными лицами: первым стрелком, выбежавшим из-за мусороуборочной машины и прыгнувшим в подъехавший легковой автомобиль, и вторым – так называемым "Виктором М." ("Евгением Молодых"), подошедшим к упавшему Немцову примерно через полторы минуты после первых выстрелов. Он находился у Немцова и совершал манипуляции с его телом в течение примерно 4 минут.

Поскольку после первых выстрелов Борис Немцов был еще жив, и поскольку в спецоперации потребовалось участие второго стрелка, то, очевидно, что непосредственным убийцей Бориса Немцова и является этот самый "Виктор М." ("Евгений Молодых").

Версия о двух стрелках была выдвинута 3 марта 2015 г., более подробно она была изложена на этих страницах 5 марта 2015 г.

Наиболее детально участие двух стрелков-убийц описал Игорь Мурзин в работе Борис Немцов - сакральная жертва, а также в серии последовавших материалов. В своем последнем тексте А теперь я называю первые 7 человек, кто принимали участие в убийстве Немцова И.Мурзин назвал имена семи лиц, непосредственно причастных к убийству Б.Немцова, первым из которых идет "Евгений Молодых".

Обнародование Заключения государственной судмедэкспертизы не только подтверждает главные результаты общественного расследования, проводимого в течение последних почти пяти лет. Оно также привлекает внимание к действиям в течение всего этого времени гг. В.Прохорова, Ж.Немцовой, В.Кара-Мурзы. Как адвокат потерпевшей стороны В.Прохоров не мог не знать результатов государственной судмедэкспертизы, появившейся в уголовном деле об убийстве Б.Немцова еще в мае 2015 г., и не мог не довести, по крайней мере, ее главных выводов до своего клиента – Ж.Немцовой и своего постоянного спутника В.Кара-Мурзы. Таким образом, в течение нескольких лет В.Прохоров, Ж.Немцова, В.Кара-Мурза знали результаты государственной судмедэкспертизы, в соответствии с которыми убийц Бориса Немцова было двое, причем ни один из них не был Зауром Дадаевым.

Несмотря на это в течение всего этого времени указанные гг. В.Прохоров, Ж.Немцова, В.Кара-Мурза не только настаивали на виновности З.Дадаева, имевшего бесспорное алиби, но и вели агрессивную дезинформационную кампанию по распространению в России и мире фальшивой версии об убийстве Бориса Немцова.

Как стало известно недавно, указанные гг. совместно оказывали беспрецедентное давление на авторов доклада ПАСЕ, требуя изъять из него упоминание того факта, что стрелков-убийц Б.Немцова было двое. К счастью, это давление не сработало, и сейчас доклад ПАСЕ содержит объективное описание картины убийства:

5.7. The forensic medical experts accounted for the inconsistencies by postulating that the shots fell into two distinct groups, possibly distinguished by the use of two different guns, implying two gunmen.

5.7. Судмедэксперты объяснили эти несоответствия, установив, что выстрелы делятся на две различные группы, возможное различие между которыми объясняется использованием двух разных пистолетов, что подразумевает наличие двух стрелков.

Ниже воспроизводится копия текста Заключения по итогам проведения Комплексной судебно-медицинской (медико-криминалистической) экспертизы №204/15мк – 262/15сп по уголовному делу №403114.

