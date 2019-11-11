Убийство студентки в Питере: опубликованы жуткие кадры с профессором-палачом

В сеть попало видео, на котором видно, как преподаватель истории из Санкт-Петербурга (Россия) Олег Соколов избавлялся от тела убитой им студентки-любовницы Анастасии Ещенко.

Мужчина выбрасывал части тела девушки в реку Мойку в несколько заходов. Кадры появились на канале 78 в Telegram.

"Доцент СПбГУ Соколов выкидывает пакеты в Мойку в несколько заходов. После он стоит и смотрит в реку и, убедившись, что всё под водой, уходит", – говорится комментарии к видео.





Как сообщал OBOZREVATEL:

преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем жилище.

На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После он решил расчленить труп.

Позже выяснилось, что Соколов, которого подозревают в жестоком убийстве своей студентки-любовницы, хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.