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11 ноября • обновлено в 07:46
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Убийство студентки в Питере: опубликованы жуткие кадры с профессором-палачом

4.3т Читать материал на украинском

В сеть попало видео, на котором видно, как преподаватель истории из Санкт-Петербурга (Россия) Олег Соколов избавлялся от тела убитой им студентки-любовницы Анастасии Ещенко.

Мужчина выбрасывал части тела девушки в реку Мойку в несколько заходов. Кадры появились на канале 78 в Telegram.

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"Доцент СПбГУ Соколов выкидывает пакеты в Мойку в несколько заходов. После он стоит и смотрит в реку и, убедившись, что всё под водой, уходит", – говорится комментарии к видео.


Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия Санкт-Петербург
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