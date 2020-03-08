Громкое убийство школьника в Колпино: всплыли подробности трагедии в России

Стали известны новые подробности громкого убийства школьника Владислава Байдака в городе Колпино под Санкт-Петербургом (РФ), которого застрелил из ружья одноклассник - сын местного судьи Артем Саяпин.

14-летний Саяпин после рокового выстрела сбежал с места преступления, полиция задержала его спустя сутки в пригороде Санкт-Петербурга.

"Артем жив и относительно здоров. Только что его остановили в Пушкине. Мальчик стоял на одной из центральных улиц, уставший и грязный, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

7 марта с 17.00 три одноклассника сидели у Саяпиных, без взрослых, в квартире на третьем этаже.

"Между семью и половиной девятого Артем выстрелил Владу в голову. Предположительно из соседней комнаты. Тот упал на диван и погиб. Труп выволокли на лестницу, к лифту. Возможно, Артем хотел избавиться от тела. Около 20.30 Саяпин сбежал, его отследили по камерам до Московского шоссе, далее след теряется. Оставшиеся дети перепугались, один позвонил отцу. Тот сообщил о трупе в полицию", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что орудие убийства - одно из двух гладкоствольных ружей, зарегистрированных на Саяпина-старшего: ИЖ-18 16 калибра и ИЖ-81 12 калибра. Оба лежали вне сейфа.

Артем Саяпин

"По версии следствия, в квартире Саяпиных была вписка на несколько человек - минимум пять. Один из подростков, бывших на ней, рассказал, что ружьё выстрелило случайно, во время игры", - пишет Mash на Мойке.

Артем Саяпин

Telegram-канал LIFE SHOT сообщает, что Саяпин и его жертва были лучшими друзьями. Обоих парней описывают как добрых и совершенно мирных. Но сын судьи при этом мог резко вспылить во время какого-нибудь конфликта и выйти из себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Колпино правоохранители штурмовали квартиру судьи Виталия Саяпина после того, как на лестничной клетке был обнаружен труп подростка с огнестрельным ранением.

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