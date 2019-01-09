Убийство россиянки попутчиком BlaBlaCar: вскрылись новые подробности

Виталий Чикирев, подозреваемый в убийстве директора московского ресторана Burger King, россиянки Ирины Ахматовой, был дважды судим. Женщина исчезла после того, как взяла попутчика BlaBlaCar и поехала из Москвы в Тулу.

Друзья мужчины рассказали "КП", что после выхода из тюрьмы Виталий пытался создавать образ позитивного человека, ведущего здоровый образ жизни. В компаниях не пил и не курил, в соцсетях постоянно выставлял фотографии с младшим сыном.

Более того, многие знакомые считали Чикирева очень набожным человеком - он регулярно ходил в церковь. Один из друзей даже попросил его стать крестным для сына.

Ирина Ахматова ВКонтакте "ЧП Тула"

"По словам мужчины, он завел на сервисе BlaBlaCar сразу несколько "левых" аккаунтов, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Говорит, что его изначальной целью был поиск водителя с хорошей машиной, побогаче. Причем, искал именно женщину, которая не могла бы оказать такого сопротивления, как мужчина. По словам Чикирева, он якобы хотел только ограбить водителя".

Виталий Чикирев "КП"

Примерно спустя час после выезда из Москвы по Симферопольскому шоссе пассажир попросил женщину остановиться на обочине. Внезапно он нанес Ирине несколько ударов в голову, начал душить. Было уже темно, поэтому из проезжавших мимо машин борьбу в салоне не было видно. Когда женщина перестала сопротивляться, Чикирев вытащил тело из "Ауди", оттащил в лес и присыпал снегом и ветками. Обшарив салон и вещи убитой, рецидивист набрал около 10 тысяч рублей разными купюрами и мобильник жертвы.

"Машину я решил продать на запчасти, поэтому отогнал в Ярославль, - заявил Чикирев следователям. - Но когда услышал по телеку, что женщину начали активно искать, решил тачку просто бросить".

Виталию Чикиреву предъявлено обвинение по статье "Убийство из корыстных побуждений" (от восьми лет колонии до пожизненного).

Как сообщал OBOZREVATEL, похожая история с исчезновением водителя BlaBlaCar произошла в Украине в 2016 году. Мужчина 4 апреля выехал из Львова в Киев с попутчиками, которых нашел на сервисе. После этого он бесследно пропал.

В итоге правоохранители обнаружили машину в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Как стало известно, украинца Тараса Познякова зверски убили.

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