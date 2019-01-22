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Убийство российских журналистов в ЦАР: опубликована тайная переписка

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В России опубликовали засекреченную переписку российских дипломатов касательно убийства журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в ЦАР.

Письма доступны в публикации "Московского комсомольца". В частности, временный поверенный по делам России в ЦАР Виктор Токмаков сообщал высокопоставленному сотруднику Следственного комитета РФ Александру Перепечаеву, что якобы местные правоохранители пытаются замять это дело.

"Местные правоохранительные органы не собираются предпринимать чрезмерно активных действий по расследованию убийства российских журналистов и рассчитывают лишь на результаты работы, которая будет проведена российскими следователями", – сказано в письме.

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Убийство российских журналистов в ЦАР: опубликована тайная переписка

Vesti.Ru

Также стало известно, что дипломаты общались с единственным свидетелем убийства и он вызвал у них подозрение.

"В офисе жандармерии нам было позволено лично задать несколько вопросов водителю, который по-прежнему находится под арестом. Он отвечал спутанно и невнятно, постоянно повторяя, что не помнит, с кем общались журналисты в течение поездки (по телефону или лично), к кому конкретно они ехали", – говорится в послании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Россия
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