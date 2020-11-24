Дурицкая – об убийстве Немцова: меня оставили в живых, чтобы вводить в заблуждение украинским следом

Украинская модель Анна Дурицкая, возлюбленная убитого российского оппозиционера Бориса Немцова, заявила, что ее могли оставить в живых, чтобы манипулировать разными версиями об убийстве, в том числе "украинским следом".

Об этом девушка рассказала в интервью Дмитрию Гордону. Материал был опубликован 24 ноября на сайте "Гордон" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дурицкая призналась, что сперва думала, что ее не застрелили, "только чтобы обвинить в причастности к преступлению".

"Но со временем я поняла, что меня оставили в живых для того, чтобы СМИ могли с помощью оставшегося в живых свидетеля – молодой девушки из Украины – оперировать информацией и вводить в заблуждение людей разнообразными версиями об убийстве: и украинским следом, и убийством на почве ревности, и многими другими", – сказала она.

Модель ответила, что понимает, что ее также могли убить. "От этой мысли у меня нехорошие ощущения. Я с этой мыслью жила очень долго", – заявила она.

Украинка призналась, что именно из-за этого решила не присутствовать на похоронах политика.

После убийства девушку, по ее словам, "допрашивали всю ночь и еще трое суток".

"Мне задавали одни и те же вопросы в закрытом кабинете. И на улицу выводили только с охраной, которая была в обмундировании, с автоматами. И я сама была в бронежилете. Меня заставили проехаться по всем местам, где я была в тот день, и рассказать хронологию событий с точностью до минуты", – рассказала Дурицкая.

Она призналась, что когда вместе со следователями подъехала к месту преступления, ей казалось, что она "сойдет с ума, если это не закончится".

"Единственное, чего я хотела, – уснуть хоть ненадолго, и чтобы, проснувшись, это оказалось кошмарным сном. Но каждый раз, когда я засыпала на какие-то 15 минут, меня будила Ольга Шорина [помощница Немцова]", – рассказала модель.

Дурицкая сказала, что очень благодарна Шориной, поскольку та приютила ее у себя дома.

"Она будила меня со словами, что машина ждет и снова нужно ехать на допрос", – вспомнила девушка. Она добавила, что в этот период практически не спала.

На вопрос о том, были ли вежливыми следователи, которые ее допрашивали, украинка ответила, что они "были разными".

"Кто-то был вежливым, кто-то – нет", – заявила она. По словам Дурицкой, ей не угрожали. "Но не могу сказать, что они были вежливыми", – добавила девушка.

Напомним, Немцова застрелили 27 февраля 2015 года, когда он вместе с Дурицкой шел по Большому Москворецкому мосту от Кремля в сторону Болотной улицы.

Как писал OBOZREVATEL, в интервью Анна Дурицкая также рассказала о знакомстве с Борисом Немцовым.