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2 марта • обновлено в 20:28
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Убийство блогерши Караглановой в Москве: суд вынес приговор Максиму Гарееву

1.7т
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Никулинский районный суд вынес приговор жителю российского Подмосковья Максиму Гарееву по делу об убийстве инстаграм-модели Екатерины Караглановой.

Обвиняемого осудили на девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

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"Установлено, что 26 июля 2019 года Гареев имея умысел на совершение убийства, нанес своей знакомой 25-летней москвичке более 19 ударов предметом, обладающим колющими и колюще-режущими свойствами", – уточнили в ведомстве.

Также суд частично удовлетворил иск родственников девушки о возмещении морального вреда на 2,5 миллиона рублей (более 900 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, Гареев очень переживал, что он выглядит плохо, находясь под стражей.

Напомним, что 24-летняя Екатерина Карагланова несколько дней не выходила на связь с родителями. Хозяин жилья приехал по месту жительства Екатерины в Москве после звонка ее родственников. Внутри он обнаружил чемодан, в котором было спрятано ее тело без одежды и с перерезанным горлом.

Гареев сказал, что убитая им девушка многократно его "оскорбляла, унижала сексуальное достоинство и принижала финансовые возможности", поэтому он ее зарезал.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия Москва
Тег
убийство
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