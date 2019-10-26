В сеть слили новое видео с пьяной парой на борту самолета рейсом Москва-Владивосток (Россия), которая на глазах у пассажиров и экипажа занималась сексом.

Ролик опубликовали в Telegram-канале Baza (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

К нарушителям, которые едва ли понимали, что от них хотят, подошла стюардесса и попросила прекратить любовные утехи. "Бортпроводнице пришлось силой разнимать мужчину и женщину, которые слегка увлеклись петтингом", – сказано в подписи к видео.

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"Быстро успокоились и расселись. Убирайте свой половой член в трусы, немедленно! Так, уберите руку с его члена, быстро!" – возмутилась стюардесса. Пара медленно начала приходить в себя и прекратила нарушать общественный порядок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что пару влюбленных сняли с рейса и отвели сразу в полицию, где на них составили административные протоколы.

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