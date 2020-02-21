У Жириновского произошла новая истерика из-за коронавируса: вызывали врачей

Скандальный российский политик и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, переживая из-за распространения опасных вирусов, вызвал специалистов для проверки его кабинета.

Подтверждающее видео опубликовали в пятницу, 21 февраля, в Twitter "РИА Новости" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, эксперты центра гигиены и эпидемиологии Москвы собрали пробы в кабинете главного либерал-демократа и холле фракции. Прошлись по его личной просьбе даже по тренажеру, патефону и массажному креслу.

У Жириновского произошла истерика из-за коронавируса Скриншот из видео

Политик нервничал, что он может опираться руками на предметы, которые несут угрозу заражения. Он тщательно следил за процессом под пристальным вниманием камер.

Ранее Жириновский также призвал коллег не здороваться при помощи рукопожатий из-за опасности заражения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети нашлось видео 2015 года, на котором Жириновский предсказал болезнь, похожую на коронавирус.

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