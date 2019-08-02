Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов стать посредником между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Я совершенно не понимаю, какие тут вообще нужны посредники. Может, еще и переводчик нужен между Путиным и Зеленским? И один, и второй говорят по-русски. Никакой посредник тут не нужен. Посредников много – толку мало.

Для переговоров нужны не посредники, а повестка переговоров и минимальное согласие сторон по этим вопросам.

Например, если Зеленский предложит: давайте поговорим о том, чей Крым – это что, повестка для переговоров? Путин станет это обсуждать? Для Путина такого вопроса не существует, соответственно, переговоры на эту тему невозможны.

Должна быть какая-то тема, которая является спорной для обеих сторон, а раз спорной, то о ней можно говорить. Это первое. Второе – разрешение какого спора может представлять обоюдный интерес. Например, для России представляло бы интерес обсуждение вопроса о статусе Луганской и Донецкой областей в составе Украины. Но для Зеленского это такой же не вопрос, как для Путина не вопрос о Крыме. Значит, тут тоже обсуждать нечего.

Владимир Зеленский, Владимир Путин, коллаж ТВ Центр

А вот тема, на которую теоретически они могли бы говорить и которая, как мне кажется, представляет интерес для обеих сторон – простая и банальная. Она как бы техническая, но без твердого политического решения она так и будет висеть. Это прекращение перестрелок, которые постоянно возникают (21 июля началось согласованное Трехсторонней контактной группой перемирие на Донбассе, которое по состоянию на 1 августа не было нарушено, - Ред.).

Популярная в Украине точка зрения о том, что Путину позарез нужна дестабилизация в Украине – это полная чепуха. Более того – от перестрелок никакой дестабилизации в Украине нет. Если бы после каждой перестрелки начинались огромные волнения, Майдан. Одни требуют: на Россию с танками, другие – уступим, капитулируем, сдадим им Донецк… Тогда да, эти перестрелки способствовали бы дестабилизации внутри Украины и теоретически Путин мог бы радоваться. Но этого же нет. Раскола общества по этому поводу нет.

"Ему от этого ни тепло, ни холодно". Тоже неправда. Потому что прекращение перестрелок было бы выгодно для Путина. Почему? Потому что это позволило бы говорить о смягчении санкций. "Вот видите, перестрелок нет, наступила полная и окончательная тишина, точно такая же, как в Приднестровье, в Абхазии, в Южной Осетии. Давайте, снимайте санкции или хотя бы облегчайте".

Выгодно это Путину? Выгодно. Что он на этом теряет? Ничего не теряет.

Выгодно это Зеленскому? Выгодно. Что он на этом приобретает? То, что он смог остановить войну. "Порошенко не смог, а я смог". Молодец.

Мне кажется, эта тема обоюдно выгодная и для Путина, и для Зеленского. И никакие посредники, ни из Израиля, ни из Антарктиды, ни из Афганистана для этого не требуются.

Почему они этого не делают? Этого я сказать не могу. Но факт заключается в том, что ничего в этом направлении не делается.

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