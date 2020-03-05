У участников банной вечеринки в Москве по случаю дня рождения блогерши Екатерины Диденко не было шансов выжить с момента, как они начали дышать углекислым газом.

Такой вывод озвучил бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн, пишут РИА Новости.

"Дело в том, что отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть. Его аналог, угарный газ, перетравил неимоверное количество людей в гаражах с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями. Несколько полных вдохов углекислого газа – это смерть", — сказал он.

У участников банной вечеринки Диденко не было шансов выжить

Эксперт отметил, что при таких отравлениях людей откачать практически невозможно. По его словам, есть методика вентиляции легких, но для этого нужно, чтобы быстро пришла помощь и наличие специального оборудования.

"А пока доедут, пока довезут – шансов у них не было", — добавил спасатель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

После трагедии Диденко нарвалась на критику пользователей за то, что выставляет в соцсетях фотографии своей скорбящей свекрови, а также хвастается тем, что ее мама, как ни в чем не бывало, тоже проводит время в телефоне.

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