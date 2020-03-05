Главная Новости
5 марта • обновлено в 08:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

У участников банной вечеринки Диденко не было шансов выжить

4.4т
Читать материал на украинском

У участников банной вечеринки в Москве по случаю дня рождения блогерши Екатерины Диденко не было шансов выжить с момента, как они начали дышать углекислым газом.

Такой вывод озвучил бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн, пишут РИА Новости.

"Дело в том, что отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть. Его аналог, угарный газ, перетравил неимоверное количество людей в гаражах с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями. Несколько полных вдохов углекислого газа это смерть", — сказал он.

У участников банной вечеринки Диденко не было шансов выжить

У участников банной вечеринки Диденко не было шансов выжить

Эксперт отметил, что при таких отравлениях людей откачать практически невозможно. По его словам, есть методика вентиляции легких, но для этого нужно, чтобы быстро пришла помощь и наличие специального оборудования.

"А пока доедут, пока довезут шансов у них не было", — добавил спасатель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российская блогерша Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро" чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

  • Позже Диденко опубликовала видео, где сообщила о деталях гибели своего мужа Валентина и двоих друзей.

  • После трагедии Диденко нарвалась на критику пользователей за то, что выставляет в соцсетях фотографии своей скорбящей свекрови, а также хвастается тем, что ее мама, как ни в чем не бывало, тоже проводит время в телефоне.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Cмертельная вечеринка Диденко с сухим льдом
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
5
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги