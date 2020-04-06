У Соловьева европейские взгляды на Украину, ему платят за унижение – Невзоров

Российский журналист Александр Невзоров назвал кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, известного резкой критикой Украины, "солдатом информационной войны".

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает "Гордон". По словам Невзорова, топ-пропагандист Путина Соловьев имеет "европейские взгляды на Украину", а за критику ему просто хорошо платят.

"Он не подонок, безусловно. И он не гений. Он солдат информационной войны. Ему платят достаточно много, но ему платят за то унижение, которое он вынужден переживать. Поверь мне, это совершенно нормальный человек, с совершенно нормальным европейским взглядом на Украину, на жизнь, на любую идеологию", – отметил он.

Владимир Соловьев

Невзоров добавил, что Соловьев играет роль, и ему платят за унижение, которое он переживает, при этом будучи "нормальным человеком".

"И вот представь себе, что приличного... Ну, не выдающегося, но приличного актера, который до этого снимался в вестернах и бодро палил из "Ремингтона 1875", хорошо носил "Стетсон", – что его наняли работать в порнухе с двумя африканцами одновременно, а сам он при этом еще вынужден пожилой гаитянке публично делать куннилингус. В одном кадре все это происходит. Он актер, он исполняет эту роль. Но от того, что он ее исполняет, картинка менее гадкой не становится. Ему платят за то унижение, которое он переживает, будучи нормальным человеком, не глупым и не плохим...", – сказал журналист.

По мнению Невзорова, Соловьев пошел на все это только для того, чтобы быть типичным успешным европейцем, который "в какую-то минуту сможет забыть жуткое слово "Россия".

"Он получает за это страшное соучастие в процессе деньги, которые ему показались соблазнительными. Более того, невозможно преодолеть эту гравитацию, притяжение страшное, которое обеспечивает федеральный канал, гарантируя славу, возможности, гарантируя все. Но Соловьев-то это все сделал и пошел на это только ради того, чтобы хорошо жить в Европе", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Невзоров сравнил переговоры президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в "нормандском формате" со встречей "кролика и удава".

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