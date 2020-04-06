Главная Новости
6 апреля • обновлено в 15:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

У Соловьева европейские взгляды на Украину, ему платят за унижение – Невзоров

2.8т
Читать материал на украинском

Российский журналист Александр Невзоров назвал кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, известного резкой критикой Украины, "солдатом информационной войны".

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает "Гордон". По словам Невзорова, топ-пропагандист Путина Соловьев имеет "европейские взгляды на Украину", а за критику ему просто хорошо платят.

"Он не подонок, безусловно. И он не гений. Он солдат информационной войны. Ему платят достаточно много, но ему платят за то унижение, которое он вынужден переживать. Поверь мне, это совершенно нормальный человек, с совершенно нормальным европейским взглядом на Украину, на жизнь, на любую идеологию", – отметил он.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Невзоров добавил, что Соловьев играет роль, и ему платят за унижение, которое он переживает, при этом будучи "нормальным человеком".

"И вот представь себе, что приличного... Ну, не выдающегося, но приличного актера, который до этого снимался в вестернах и бодро палил из "Ремингтона 1875", хорошо носил "Стетсон", – что его наняли работать в порнухе с двумя африканцами одновременно, а сам он при этом еще вынужден пожилой гаитянке публично делать куннилингус. В одном кадре все это происходит. Он актер, он исполняет эту роль. Но от того, что он ее исполняет, картинка менее гадкой не становится. Ему платят за то унижение, которое он переживает, будучи нормальным человеком, не глупым и не плохим...", – сказал журналист.

По мнению Невзорова, Соловьев пошел на все это только для того, чтобы быть типичным успешным европейцем, который "в какую-то минуту сможет забыть жуткое слово "Россия".

"Он получает за это страшное соучастие в процессе деньги, которые ему показались соблазнительными. Более того, невозможно преодолеть эту гравитацию, притяжение страшное, которое обеспечивает федеральный канал, гарантируя славу, возможности, гарантируя все. Но Соловьев-то это все сделал и пошел на это только ради того, чтобы хорошо жить в Европе", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Невзоров сравнил переговоры президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в "нормандском формате" со встречей "кролика и удава".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Персоны
Александр Невзоров Владимир Соловьев
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
18
2
Смешно
2
Интересно
1
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А кем невзоров считает самого гоHдона? А свянину соколову? А "крымский бaндеровец" кто в его классификации? Я не питаю особых симпатий к Соловьеву, но никаким "европейским взглядом" на бaндеровскую, нацистскую Украину там не пахнет
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
топ-пропагандист Путина Соловьев имеет "европейские взгляды на Украину"- это как понимать7
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
"Прав был адмирал Колчак, который, заходя с армией в очередной город, вешал объявление: "Артистов, кучеров и проституток не трогать — они одинаково нужны любой власти"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Новости России

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1319.

    Вылечились: 28. Умерли: 38.

  • В мире заболели более 1,27 миллиона человек, погибли – почти 70 тысяч

  • В Украине начался жесткий этап карантина: что запрещено.

  • Известный профессор спрогнозировала, что коронавирусом заразятся 30 млн украинцев, а страну ждет тяжелый сценарий COVID-19.

  • Комаровский посоветовал украинцам неожиданный "дезинфектор" вместо мыла.

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги