У северных границ России зафиксировали выброс радиации. Карта

На севере Европы на границе с РФ нашли повышенную радиацию. Shutterstock

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышенный уровень радиоактивных веществ у границы с Россией.

Как пишет The Barents Observer, в начале июня в Норвегии недалеко от границы с российским Кольским полуостровом обнаружили йод-131. В середине июня в Финляндии и Швеции обнаружили радионуклиды цезия, кобальта и рутения – цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.

Глава подготовительной комиссии Организации по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо опубликовал в Twitter карту района, где предположительно расположен источник изотопов, обнаруженных 22-23 июня. Этот район включает Балтийское море, страны севера Европы, а также часть запада России в районе Санкт-Петербурга (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Национальный институт здоровья и окружающей среды Нидерландов пришел к выводу, что радионуклиды поступили со стороны запада России. Возможной причиной выброса ученые назвали повреждение топливного элемента на АЭС.

При этом уточняется, что выбросы крайне малы и не представляют опасности для людей и окружающей среды.

В свою очередь, в Росгидромете заявили "Интерфаксу", что превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря не обнаружено. Мощность дозы гамма-излучения на станциях, расположенных в Балтийском море, якобы не превышает 1,11-1,15 мкЗв/ч, что соответствует норме.

Twittre\Lassina Zerbo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ назвали источник радиационного загрязнения продуктов в Украине.