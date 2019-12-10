На борту десятки пассажиров: в России у самолета в воздухе отказал двигатель

В России во вторник, 10 декабря, произошло ЧП с пассажирским самолетом Як-42 рейса Уфа-Нижневартовск. Предварительно, у него прямо в воздухе отказал один из двигателей.

Из-за этого лайнер экстренно возвращается в Уфу. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник.

По его словам, инцидент произошел уже после вылета. Экипаж решил не продолжать полет и запросил экстренное возвращение в аэропорт.

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На борту лайнера летели 79 человек. Известно, что самолет начал вырабатывать топливо перед посадкой.

Иллюстрация. Самолет Як-42 new9.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Канаде рухнул самолет с двумя семьями на борту, в результате чего погибли дети.

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