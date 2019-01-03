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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
ПолитологВсе статьи автора

У российских экспертов истерика: грозятся нас уничтожить

15.7т

У российских экспертов истерика. В Украине прошел 1 сичня марш в честь дня рождения Бандеры. Грозятся нас уничтожить даже, чтобы такого больше не было.

Ребята, так у нас марш в честь дня народження Бандеры каждый год. И в Горловке он проходил, и в Донецке, и тогда еще живой Славгородский проводил. И смеялся, мол - никто не помешает 1 сичня, бо все коммуняки и русскомирцы пьяные спят.

У российских экспертов истерика: грозятся нас уничтожить
Новости
''Страшный'' человек, которого так боятся россияне

Так что не истерите, недорогие соседи. У нас це свято видмичають дуже давно. Ви просто не бачили. Пейте дальше, все в порядке.

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Автор
Кирилл СазоновКирилл Сазонов
Персона
Степан Бандера
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Кирилла Сазонова
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Комментарии
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Пацак Йуханиді
Пацак Йуханиді
кацапня побережіть ненрви, вам ще пережити вступ України в ЄС і НАТО
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Круглов Александр
Круглов Александр
жалкие и смешные лохлы! кто в России будет истерить что вы там скачете на фекальных шествиях и славите пассивного пидора Степку Бандеру!
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
Круглов Александр, https://scontent.fiev7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49509517_2088955391143498_3368315981490290688_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fiev7-1.fna&oh=d1ae2b26aecdf723e3bbfa2aee8cc21a&oe=5CC98569
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Все с 2014-го года грозятся уничтожить но пока все больше по зомбоящику уничтожают.
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