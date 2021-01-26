Просмотрела специально несколько роликов, где Навальному задают четкий вопрос: как ты будешь взаимодействовать с оккупированными территориями Грузии, если станешь президентом?

Он в разных городах, на один и тот же конкретный вопрос в ответе съезжает с темы.

– Так ты выведешь российские войска из Грузии, Навальный?

– Я примерно считал, что Россия дает что-то около 200 тыщ рублей в пересчете на человека... Когда я стану президентом, то не дам ни копейки, пока мы не восстановим российские дороги, больницы, образование...

– А войска? Из Грузии?..

– Так мы Кубе простили долг! И мы всем долги прощаем, мы - нищая страна, но всем прощаем долги! Вы слышали? – стоит, машет руками, получает удовольствие от наличия толпы журналистов, внимания, вспышек фотоаппаратов.

– А Грузия?.. Войска?.. Вывести... – в толпе этот вопрос перебивается другими темами, голос звучит все тише.

– Вот, можно же чем-то взять долг! – Продолжает Навальный. – Ромом, всем, что у них есть, раз нет денег...

Навальный тонко чувствует настроения электората – электорат не хочет выводить зеленых человечков. Он и содержать оккупированные территории не хочет, и знать вообще об этом не хочет. И убитых российскими войсками считать не хочет. И на этом Навальный тонко балансирует.

История говорит вот о чем: в России однажды в октябре случился переворот, победила чернь над образованными (или не очень) людьми. Тот кооператив из потомков победившей черни, который сидит в правительстве России сейчас – он уже чернь. Он и есть победившая когда-то чернь. Чернь выжила интеллигенцию, убила настоящих оппозиционеров, оболванила народ, и что более важно – силовой блок при Путине зарабатывает деньги. Ну не выгодно силовому блоку, чтобы Путина убирали из власти. И Навальный не потянет (кем бы он ни был) перезагрузку России в сторону европейского уровня и образа жизни, потому что чернь сама себя не выживет. Не уберет. Черни с чернью удобно.

Не существует шанса у России жить иначе, чем она живет сейчас. Не будут силовики и армия служить демократии – им просто нужно заплатить больше, чтобы они служили новому президенту. Это железобетонное основание, которое чернь сама себе залила, и перезалить его иначе не получится. Никем и некем.

Можно юлить, чтобы как-то повысить рейтинг и получить власть. А потом? Народ разве поменяешь? Этот народ научен питаться чужими смертями. Армия этого народа не сможет внезапно сесть на ж...пу ровно и никуда не лезть.

По сути вся основа России ни в коей мере не строится на внутренней политике – а только на внешней. Есть "победа" над "внешним" врагом - есть Россия. Нет победы – нет России. Внутренняя политика у них всегда была несостоятельна.

И не народ российский пойдет на поводу у хотелок Навального – а Навальный вынужден будет пойти за хотелками российского народа. Эта сила давно стала разрушительной и всепоглощающей.