Все ЗОЛОТО-ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ (ЗВР) России контролируются, управляются и расходуются только одним человеком - Владимиром Путиным. Без всякого аудита со стороны народа и общества. Можно вообще утверждать, что ЗВР де-факто принадлежат только ему, и это будет недалеко от истины. Чтобы было понятно, ЗВР страны - это больше 550 миллиардов долларов (оценка в американской валюте), или 2 с лишним раза больше годового бюджета России. И только один человек может самостоятельно, ни на кого не оглядываясь, решать, на что, когда и куда тратить народное достояние.

Не верите? Напрасно! Давайте вместе (кто желает) наберем в поисковиках "законодательство, регулирующее порядок обращения с ЗВР РФ". Ведь такие огромные резервы должны управляться в соответствии с федеральным законом, который определяет, что входит в национальную "кубышку", как она формируется, кто несет ответственность за ее правильное хранение и преумножение, как, кем и при каких обстоятельствах принимается решение тратить резервы и под чьим контролем это происходит. Если Вы сможете найти нормы российского закона, опровергающие мои слова, я буду готов сбрить свои усы и принести публичные извинения всем твиттерянам!

Но, уверен, что сделать мне это не придется. Потому что такого закона нет! Никто (кроме узкого круга посвященных чиновников ЦБ и Минфина) толком ничего не знает про ЗВР России. Экономисты, например, пишут, что сегодня они составляют $551 миллиард, а ЦБ дает на 1.03.20 цифру в 570. Эксперты утверждают, что резервы существенно "подтаяли" за последние недели (с 581 млрд. до 551) - аж на $30 миллиардов, то есть на почти 2,5 триллиона рублей. Так ли это или нет? Если так, то куда же исчезла эта огромная сумма? Говорят, якобы произошла "переоценка" (усушка, утруска?) ЗВР за счет "падения стоимости активов". Типа мало купили долларов и долговых облигаций США, а увлеклись другими вложениями, например, чересчур "затарились" китайскими юанями... Тогда почему никто не посыпает голову пеплом, не уходит в отставку, не кается, что лишил народ триллионов, которыми можно было бы залить пожар коронакризиса?!

Кто вообще принял решение о "замещении" в составе ЗВР доллара США (его курс относительно других валют растет постоянно) на менее надежные бумаги?! И насколько правдивы эти утверждения? А может, режим просто бросает миллиарды долларов из ЗВР в "топку" валютных рынков, искусственно поддерживая падающий курс рубля?! Так это или не так? Ведь речь идёт о накоплениях, которые сделал народ России за счет своего самоотверженного труда и природных богатств страны, являющихся достоянием каждого. Почему тогда в Думе, на заседаниях Правительства мы ее видим жёстких дискуссий о направлениях использования резервов для спасения семей и экономики страны? Почему только эксперты знают, что бОльшая часть ФНБ входит в состав ЗВР, да и то не полностью. А ведь многие просвещённые люди, политики, общественные деятели считают, что есть $551 млрд. ЗВР, да еще плюс 123,1 млрд. из ФНБ. А тут не плюс, а минус надо ставить!

И пусть мне кто-нибудь расскажет, как по Закону принимается решение о расходах ЗВР, кто и при каких обстоятельствах, в соответствие с каким документом, Указом, постановлением имеет право "распечатать кубышку" и потратить (на что?!) накопленные страной и народом капиталы? Кто же в нашей стране юридически и фактически осуществляет этот процесс, кто его контролирует, перед кем отчитывается должностное лицо (орган), принявшее решение тратить ЗВР? Дума, Совет Федерации, Счетная Палата, Правительство? Нет, они "вне игры", ничего на эту тему в наших законах я не нашел. Значит, все это осуществляет лишь один человек - президент Путин.

Именно он сегодня, как сказочный... Кащей сидит на сундуке с золотом и заявляет: "Денег на поддержку людей, бизнеса и экономики не дам! Выплывайте сами, кто как сможет!" И никто возразить не смеет! Вот почему коронакризис грозит до 30% (экспертная оценка) сократить всю российскую экономику. Хотя финансовых ресурсов у страны более чем достаточно, чтобы успешно преодолеть весь этот карантин и двигаться спокойно дальше. Но президент Путин решил вопреки мировой логике "съэкономить" на текущем кризисе, потому что он опасается угрозы еще одного - нефтяного, устроенного им самим на пару с "коллегой" Сечиным.

А давайте представим такую ситуацию:

завтра наш президент вдруг сойдет с ума (а такое иногда происходит с диктаторами, сидящими в своем кресле десятилетиями) и потребует, например, от ЦБ и Минфина срочно скупить на десятки или сотни миллиардов "ценные бумаги" Венесуэлы, Ливии, Сирии и др. стран-банкротов, которые "обнулят" накопления страны. Или прикажет перечислить пару десятков миллиардов на секретные счета во имя "безопасности России"? И никакого согласия Думы или СФ, публичной огласки такого решения ему не потребуется: чиновники вышеуказанных ведомств кинутся наперегонки исполнять повеления своего державного начальника, без раздумий и возражений.

Потому что никто в процесс расходования всенародной кубышки вмешаться не имеет права: не обладает правом публично давать согласие и контролировать подобные решения. Ведь задача 145 миллионов граждан России, как видит ее нынешняя власть - эти запасы создавать, желательно молча и стиснув зубы. А каким образом, куда и кому на пользу пойдут народные золото и валюта - не холопское (баранье) это дело, господа россияне! Есть президент, и он сам решит все за Вас! Это как будто Вы всем коллективом создали кассу взаимопомощи, а в трудный час вдруг обнаружили, что ею безраздельно и своевольно распоряжается Ваш директор.

В мире есть много стран, имеющие серьезные резервы. Например, нефтедобывающая Норвегия. Но там все четко: есть государственный Фонд, правление, контроль, ответственность и полностью прозрачные инвестиции и отчеты. Персональную ответственность за грамотное использование резервов несет Правительство (глава) и министр финансов. Их контролирует бюджетный комитет Парламента Норвегии, каждый, извините, чих! И никаких секретов от народа. Каждый норвежец может легко узнать, насколько эффективно распоряжается народным богатством действующая власть.

Совсем иначе живет огромная Россия, слепо подчиняясь воле капризного барина. Пора бы задуматься, народ мы, или безропотное стадо, привыкшее терпеть произвол пастухов, возомнивших себя богами!

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