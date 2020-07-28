У Путина высказались о возвращении России в СЦКК на Донбасс

В Кремле заявили, что пока не могут говорить о конкретных условиях возвращения российских военных в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Донбассе (СЦКК).

Такую позицию российских властей высказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, эта тема представляет собой "достаточно сложную субстанцию".

"Существуют известные причины, по которым российские офицеры не стали принимать участие, были отозваны из СЦКК. После того, как этот вопрос будет проработан на предмет определения модальности, гарантий их равноправного участия, тогда можно будет думать. Пока говорить о каких-то конкретных условиях сложно", – сказал он.

Пресс-секретарь Путина выразил уверенность, мол, если ретроспективно посмотреть на ситуацию, которая предшествовала уходу российских офицеров из СЦКК, то можно понять, что мешало продолжению этой практики.

"Эта тема представляет собой достаточно сложную субстанцию. Никто не отказывается обсуждать этот вопрос, но сначала его нужно вместе обсуждать и прорабатывать", – повторил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, якобы Россия не является стороной в войне на Донбассе, а поэтому не должна становиться гарантом соблюдения там режима прекращения огня.