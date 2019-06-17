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У Путина устроили бой на смерть за Донбасс: появилось пояснение новой должности Бабича

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Новый куратор террористических "ДНР" и "ЛНР" Михаил Бабич получил должность заместителя министра экономического развития России для того, чтобы обойти своего предшественника Владислава Суркова.

Об этом пишет Telegram-канал Легитимный со ссылкой на приближенные к руководству России источники.

Так, отмечается, что в администрации президента России Владимира Путина шла "борьба за кураторство не на жизнь, а на смерть". В частности, противостояние разгорелось между Бабичем и экс-куратором "Л/ДНР" Владиславом Сурковым.

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Бабич и Сурков

Бабич и Сурков

"Главный итог, что Сурков временно всех переиграл, но это стоило ему вечного зама и ближайшего друга Олега Говоруна", – рассказал источник.

"Война" только в самом разгаре. Бабич только укрепился и получил уже рычаги и инструменты и сейчас войдет в игру, переманив к себе многих "игроков", которые рассорились с Сурковым. Бабичу срочно необходимо показать шикарный результат, а не отчеты", – пояснил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Помощник президента РФ Владислав Сурков покинул пост главного куратора "Л/ДНР", и его место занял Михаил Бабич.

  • Позже глава МИД Украины Павел Климкин сделал заявление о новом кураторе "Л/ДНР".

  • Также появилось пояснение по кураторам "Л/ДНР" из Москвы.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персоны
Михаил БабичВладислав СурковВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Донбасс
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