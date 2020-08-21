У Путина сказали, почему Навального не разрешили вывезти в Европу

Песков объяснил, почему Навального не разрешили вывезти в Европу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что препятствием для транспортировки оппозиционера Алексея Навального, который находится в реанимации, является якобы только решение врачей.

По его словам, других причин, почему родным политика на разрешают перевезти его на лечение в Германию, нет. Вместе с тем, он заверил, что в Кремле не получали обращений о лечении Навального за рубежом, передает "РБК".

"Наверное, существуют какие-то формальности, которые нужно выполнить, я их просто не знаю. Но никто не видит здесь никаких препятствий, кроме врачебного решения, решения лечащего врача, который несет ответственность по закону за здоровье больного", – сказал Песков.

Российские врачи, лечащие Навального, как рассказал спикер Кремля, находятся в полном контакте с прилетевшими в Омск немецкими коллегами. Их тоже приглашали на консилиум.

"Что касается перевозки по воздуху: лечащий врач, который ответственен за состояние здоровья, придерживается точки зрения, что больному стало плохо в самолете после набора высоты. Поэтому он считает, что перевозка по воздуху невозможна, она может угрожать здоровью", – добавил Песков.

Накануне Песков заявил, что Кремль готов содействовать в отправке Навального для лечения за рубеж, если будет соответствующее обращение.

Как писал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!