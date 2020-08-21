У Путина сказали, почему Навального не разрешили вывезти в Европу

Песков объяснил, почему Навального не разрешили вывезти в Европу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что препятствием для транспортировки оппозиционера Алексея Навального, который находится в реанимации, является якобы только решение врачей.
По его словам, других причин, почему родным политика на разрешают перевезти его на лечение в Германию, нет. Вместе с тем, он заверил, что в Кремле не получали обращений о лечении Навального за рубежом, передает "РБК".
"Наверное, существуют какие-то формальности, которые нужно выполнить, я их просто не знаю. Но никто не видит здесь никаких препятствий, кроме врачебного решения, решения лечащего врача, который несет ответственность по закону за здоровье больного", – сказал Песков.
Российские врачи, лечащие Навального, как рассказал спикер Кремля, находятся в полном контакте с прилетевшими в Омск немецкими коллегами. Их тоже приглашали на консилиум.
"Что касается перевозки по воздуху: лечащий врач, который ответственен за состояние здоровья, придерживается точки зрения, что больному стало плохо в самолете после набора высоты. Поэтому он считает, что перевозка по воздуху невозможна, она может угрожать здоровью", – добавил Песков.
Накануне Песков заявил, что Кремль готов содействовать в отправке Навального для лечения за рубеж, если будет соответствующее обращение.
Как писал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и находится в реанимации.
Предварительным диагнозом якобы является острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
Стало известно, что перед инцидентом за россиянином была установлена слежка.
В сети появилось видео из аэропорта и самолета с Навальным.
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