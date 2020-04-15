У Путина решили отказаться от парада на 9 мая

Кирилл Лютый Новости России 22:08, 15.04.2020

В России решили перенести парад в честь 9 мая на более позднюю дату из-за пандемии COVID-19.

Как передает РБК со ссылкой на источники в Кремле и Минобороны, официально об этом планируют объявить до конца текущей недели.

Сообщить такую новость может и лично глава России Владимир Путин. Ожидается, что это также может произойти на заседании Совбеза 16 апреля.

Парад в Москве

Как писал OBOZREVATEL, недавно Путина попросили перенести парад в Москве с 9 мая. С таким обращением выступили российские ветеранские организации.

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