У Путина прокомментировали приговор Навальному и оправдали жестокость ОМОНа

В Кремле не комментировали приговор Алексею Навальному, но отметили, что его тюремный срок не отразится на политической ситуации в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что не знает о реакции Владимира Путина на судебный процесс над оппозиционером, передает ТАСС.

"Политическая ситуация в стране достаточно многогранная, в стране идет подготовка к парламентским выборам, которые состоятся в сентябре. Происходит много разных процессов – процесс становления новых партий", – сказал он.

По словам Пескова, в Кремле не ознакомились с выступлением Навального в суде, где он говорил о роли Путина в истории России.

"Я не думаю, что упомянутому вами осужденному говорить о месте, которое Путин займет в истории. Однозначно нет. Об этом говорить людям этой страны", – сказал пресс-секретарь.

Также Песков сказал, что жесткие действия силовиков оправданы, ведь они были направлены против участников несанкционированных митингов.

"Наши социологи постоянно изучают некие показатели протестной активности, разные опросы на этот счет, разные данные. Главное, чтобы не было активности несанкционированных протестов. Это та активность, которая, безусловно, должна достаточно жестко подавляться", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля Московский городской суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более 6,5 тысяч долларов).

Представители различных государств мира осудили приговор российскому оппозиционеру Навальному и потребовали его освобождения.