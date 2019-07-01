У Путина проблемы? В Росгвардии началась череда громких увольнений

Российские СМИ узнали, что двое заместителей главы Росгвардии одновременно подали в отставку.
Как пишет "Коммерсант", речь идет о первом заместителе директора ведомства генерал-полковнике Сергее Меликове и заместителе Сергее Милейко.
По информации источника издания, уход генералов связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии. О том, куда собираются пойти Меликов и Милейко после Росгвардии, неизвестно.
"Военное обозрение"
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация, что Меликов рассматривался в качестве кандидатуры на пост главы Дагестана.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин от комментариев воздержался, сославшись на то, что находится в отпуске. Не смогли прокомментировать ситуацию и опрошенные сотрудники ведомства.
Как сообщал OBOZREVATEL, сеть взорвало видео спецоперации в России, которую пытался провести спецназ. Сотрудники Росгвардии сидели в засаде, готовясь взять преступника, однако вовремя среагировать не смогли.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.