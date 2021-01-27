У Путина признал серьезные разногласия с Байденом по Украине

В Кремле признали серьезные разногласия между Россией и США по вопросу Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Владимир Путин и лидер Соединенных Штатов Джо Байден не обсуждали перспективы личной встречи.

"В терминах России и США по ситуации в Украине есть серьезные разногласия, но стороны готовы к диалогу… Как таковая личная встреча не обсуждалась, тема визитов не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог", – сказал он.

По словам Пескова, телефонный разговор Путина и Байдена был "рабочий и откровенный". Он добавил, что разговор состоялся по инициативе российской стороны. Лидеры страны говорили более 35 минут.

Напомним, что президент США Джо Байден провел первые переговоры по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, во время которых он выразил поддержку Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Штатов Байден пошутил о первых телефонных переговорах с президентом РФ Путиным.

Также у президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали переговоры Байдена с Путиным.