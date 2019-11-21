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21 ноября • обновлено в 19:41
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"Рано еще!" У Путина попытались "захватить власть": курьез попал на видео

2.2т
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Глава РФ Владимир Путин попал в курьезную ситуацию с депутатом Государственной Думы Артуром Чилингаровым, который во время вручения госнаград в Кремле занял место президента.

Это случилось в четверг, 21 ноября. Видео курьеза было опубликовано Telegram-каналом RIA_Kremlinpool (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

На инцидент российский президент отреагировал шуткой. "Ещё рано", – сказал депутат, когда понял свою ошибку. "Надо присматриваться", – ответил Путин.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Отметим, в четверг в Кремле Путин вручал различные государственные награды. В частности, пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии", которые посадили самолет с пассажирами в поле после отказа одного из двигателей, получили звезды Героев России.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Владимир Путин сфотографировался с солдатами спецназа Бразилии, которые охраняли его во время визита в страну. Фото рассмешило пользователей сети.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия Москва
Теги
курьез Новости России видео Государственная Дума России
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