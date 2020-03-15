У Путина подметили опасные замашки Сталина и Мубарака

Изменения в Конституцию РФ позволят президенту Владимиру Путину находиться у власти 36 лет, что сравнимо с правлением Роберта Мугабе в Зимбабве, Хосни Мубарака в Египте, и больше Иосифа Сталина в СССР.

Об этом заявил в интервью OBOZREVATEL российский экономист Сергей Алексашенко.

"Ну был же Роберт Мугабе в Зимбабве, он 37 лет правил, был Хосни Мубарак в Египте, он, по-моему, 34 года правил, был Сталин в СССР, 27 лет", – напомнил он.

пресс-служба Кремля

По мнению экономиста, чем дольше Путин будет оставаться у власти, тем сильнее будет удар по будущему России и тем дольше страна потом будет восстанавливаться.

"Путин в своем нынешнем виде и его режим – это торможение российской экономики, это ее стагнация, это еще большее техническое отставание от развитых стран, от соседей, от конкурентов. Еще это больший отток мозгов из России", – подчеркнул Алексашенко.

Как писал OBOZREVATEL, Путин подписал законпроект о поправках в Конституцию РФ, который "обнуляет" его президентские сроки и позволяет баллотироваться еще как минимум два раза после окончания текущего срока в 2024 году.

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