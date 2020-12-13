У Путина ответили на слухи о тайном "бункере" президента России

В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы закрылся в "бункере" на время пандемии COVID-19.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал такие заявления слухами. Его слова цитируют РИА Новости.

Прежде всего он заверил, что российский лидер живет и работает в государственной резиденции в Ново-Огарево (местность Рублевка).

Песков убеждает, якобы оттуда Путин ездит в Кремль, из которого уже "отправляется в командировки".

"Не так часто, как хотелось бы, но все же летает в командировки, технологические решения дают ему эффект присутствия в тех местах, где ему нужно", – заявил спикер российского правительства.

Он добавил, мол, Путин жил в подмосковной госрезиденции в Ново-Огарево еще до пандемии коронавируса.

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