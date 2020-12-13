У Путина ответили на слухи о тайном "бункере" президента России
В Кремле опровергли информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы закрылся в "бункере" на время пандемии COVID-19.
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков назвал такие заявления слухами. Его слова цитируют РИА Новости.
Прежде всего он заверил, что российский лидер живет и работает в государственной резиденции в Ново-Огарево (местность Рублевка).
Песков убеждает, якобы оттуда Путин ездит в Кремль, из которого уже "отправляется в командировки".
"Не так часто, как хотелось бы, но все же летает в командировки, технологические решения дают ему эффект присутствия в тех местах, где ему нужно", – заявил спикер российского правительства.
Он добавил, мол, Путин жил в подмосковной госрезиденции в Ново-Огарево еще до пандемии коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
российский политолог Андрей Пионтковский прокомментировал слухи о болезни Паркинсона у Владимира Путина. Он предположил, что власть главы РФ ослабевает из-за ухудшения его здоровья.
Журналисты в ходе расследования выяснили, якобы Путин из-за пандемии коронавируса большую часть времени проводит в Сочи. Тогда как рабочие совещания от ведет из кабинета, который является копией его офиса в Ново-Огарево.