У Путина ответили Богдану за призыв о "шаге назад" на Донбассе

Кремль не намерен уступать украинской стороне и пересматривать Минские соглашения по Донбассу. Там считают, якобы это не будет способствуют мирному урегулированию ситуации.

Такое мнение российского правительства передал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС. Так он прокомментировал призыв экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана к Владимиру Путину сделать "шаг назад" в вопросе оккупированных территорий.

По словам Пескова, это предложение Богдана "не способствует выходу на трек урегулирования конфликта".

Он указал на важность того, чтобы "каждая страна выполняла свои обязательства". Ведь, по словам представителя российского президента, рассуждения о "подмене одних договоренностей другими" могут отбросить стороны переговоров назад.

"Здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед. Надо каждой стране выполнять взятые на себя обязательства", – заявил Песков.

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