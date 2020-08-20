У Путина отреагировали на возможное отравление Навального

В Кремле призвали не строить предположений о причинах болезни главного российского оппозиционера Алексея Навального и дождаться результатов анализов. Но заявили, что если те подтвердят отравление, то по данному факту будет начато расследование.

Такую позицию, в частности, высказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. От имени российского правительства он пожелал больному скорейшего выздоровления, передает ТАСС.

"В Кремле знают о тяжелом состоянии Навального. Если ему потребуется выезд из страны на лечение, то соответствующие обращения оперативно рассмотрят", – заверил Песков.

Он уточнил, что всю информацию о тяжелом состоянии здоровья оппозиционера они узнают со средств массовой информации.

"Мы знаем, что врачи сейчас делают все, что необходимо. Привлечены, собственно, в Омске лучшие врачи. И насколько нам известно, также из сообщений СМИ, они используют методы телемедицины и проводят консилиумы со специалистами в Москве", – сказал пресс-секретарь Путина.

При этом подчеркнул, якобы врачи и правоохранительные органы одинаковым образом относятся ко всем гражданам России. Поэтому отметил, что сначала правительству нужно дождаться окончательных анализов, которые помогут врачам определить, что стало причиной потери сознания Навального.

"После этого, если имеет место отравление, если будут соответствующие заявления или если иные решения примут правоохранительные органы, тогда будет расследование", – высказался представитель Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL: