У Путина открестились от территориальных претензий к странам-соседям

Россия якобы не имеет никаких территориальных претензий к соседним странам постсоветского пространства.

Об этом, в частности, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова цитируют РИА Новости.

Напомним, что накануне Владимир Путин, говоря о предлагаемых поправках в конституцию, заявил, что при создании СССР не была прописана процедура выхода республик из его состава.

По мнению российского лидера, теоретически это якобы могло привести к тому, что республика, получив "огромное количество российских земель", вышла бы из Союза, забрав себе "подарки от русского народа".

"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", – со своей стороны прокомментировал это журналистам Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший сотрудник МИД Финляндии, доктор политологии Юкка Сеппинен в своей книге написал, что во время президентства Михаила Горбачева СССР хотел отказаться от части территории из-за нехватки денег и был готов начать диалог о возврате Карелии в состав Финляндии.