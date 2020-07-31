У Путина объяснились за скандальное письмо Козака по "Минску"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о якобы сворачивании его страной переговорного процесса по Донбассу является передергиванием.

По его словам, замглава администрации главы РФ Дмитрий Козак не говорил такого в своем письме к канцлеру Германии Ангеле Меркель, которое опубликовали в украинских СМИ. Об этом сообщают РИА Новости.

"Ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается, то это является передергиванием. Если действительно было опубликовано письмо Козака – это не самый правильный способ ведения дел в плане сложных переговоров по ситуации на юго-востоке Украины", – открестился пресс-секретарь Путина от заявлений коллеги.

Он утверждает, что в Кремле минский комплекс мер считают безальтернативным для решения вопросов по Донбассу. А также добавил, что работа в переговорном процессе будет продолжаться.

"В ней задействованы все: и помощники глав государства, и по линии МИДа, и главы государств. На уровне помощников работа будет продолжаться", – заверил Песков.

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