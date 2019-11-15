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15 ноября • обновлено в 06:53
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"У Путина ничего не получается": Гозман назвал причину агрессии России

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Российский оппозиционный политик Леонид Гозман убежден, что причина агрессивной политики России – неудачи этой страны.

"Мне кажется, причина агрессивного внешнеполитического курса России – это вовсе не менталитет русских, традиционная внешняя политика империи и так далее. Это проявление неудач", – сказал он в интервью OBOZREVATEL.

В этом контексте политик констатировал: "У руководства нашего государства почти ничего не получается. Экономика в стагнации, и поднять ее практически невозможно в рамках этого режима. Второго Крыма, который можно захватить фактически без выстрелов, без жертв, больше на земле нет. На Донбассе вы не собираетесь им уступать. И так далее".

"У руководства нашего государства почти ничего не получается", заявил Гозман

"У руководства нашего государства почти ничего не получается", заявил Гозман

Официальный сайт президента России

Как убежден Гозман, "эта глобальная неудача, глобальная неконкурентоспособность политической системы Российской Федерации толкает руководителей нашей страны на агрессивные опасные авантюры".

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По мнению политика, по этой причине внешняя политика современной России сходна с политикой Советского Союза. "Наши руководители преследуют не столько цель, чтобы нам было хорошо, сколько цель, чтобы им было плохо. Они работают против Запада", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент СССР Михаил Горбачев заявил: между Западом и Россией идет "охлажденная война". Чтобы спасти планету, ядерное оружие должно быть уничтожено.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Холодная война между Западом и Россией
Персона
Леонид Гозман
Место
Россия
Тег
Новости России
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