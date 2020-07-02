У Путина назвали обнуление сроков "триумфом доверия"

В России голосование за поправки в конституцию назвали "триумфом доверия" к президенту Владимиру Путину.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает "Комсомольская правда".

"Однозначно считаем это триумфом. Де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Путину. Легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок. Собственно, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок. Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, который на сегодняшний день уже отфиксирован, было спрогнозировать очень сложно", – сказал он.

При этом Песков отметил, что голосование было "кристально чистым".

"Никакой заказной явки нет и не было. Кристальная чистота была главным критерием… Количество избирателей, которые голосовали против в Ненецком округе, в масштабах страны незначительна. Возможно, сказалось недовольство объединением субъектов России", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин проголосовал за поправки в конституцию, главной среди которых является обнуление его сроков. Позже россияне в сети раскритиковали "вечного" президента.