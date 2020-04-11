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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Украинский блогер Все статьи автора

У Путина кукушка улетела довольно давно и уже – навсегда

15.8т

Всегда, когда пытаешься разобраться в каком-то информационном сообщении, не выходя за рамки изложенного, ты почти наверняка окажешься не у сути события, а в том месте, куда тебя привели авторы этого изложения. Для того, чтобы оказаться максимально близко к сути, надо иметь представление о многих вещах, например о том – кто подает эту информацию или как обычно, в других случаях происходят подобные мероприятия. То есть, должны запускаться инструменты, необходимые для анализа поданной информации. Проще говоря, нужно учитывать контексты, в том числе и то, что вещал этот же источник, примерно по этому же поводу, раньше. Тогда начинает вырисовываться истинная картина.

Например, как это выглядело у нас. Когда янелоху популярно пояснили, что его парные выступления с бородатой бабушкой могут плохо закончиться как для бюджета Украины, так и лично для него, поскольку в Штатах и Великобритании дело уже совсем пахнет керосином, и для него в частности, тот вынужден был запустить процедуру банковского закона. Это тот самый, на который шныри бабули написали 6 тыс поправок и ни один правоохранительный орган даже не шелохулся от этого. Так вот, канал Г+Г моментально накинул на вентилятор, чтобы полетело на янелоха. Беня как бы сказал ему: "Чем тебя породил, тем тебя и убью". Янелох тут же сбросил обороты и вентилятор выключился. Если не знать контекстов, то отдельное мероприятие может выглядеть – как угодно, а с учетом контекстов, картина становится явной и понятной.

Но если подняться над всеми этими движениями и посмотреть на то, как работают шестеренки этих механизмов, то становится понятно не только то, что делает условный янелох или условная бабушка, но и что делает соответствующий телевизионный канал, а если шире – вся пресса в Украине. Для тех, кто не помнит, что эта черная проституция уже была и как она выглядела, рекомендуем до конца посмотреть это видео, а особенно – с 2:46 по таймингу ролика. Да и тем, кто это помнит – тоже будет интересно. Просто поверьте, сам тот конечный кусок искал час, разными комбинациями поиска – не нашел. Удалось обнаружить только это и оно того стоило.

Но в данном случае, речь идет о событии, которое развернулось прямо сейчас и на которое можно посмотреть в режиме реального времени. Правда, оно вошло финальную фазу, но тем проще увидеть, как это работает, чтобы по аналогии относиться ко всему, что выливают СМИ, не важно – наши или российские. Они работают по одним и тем же лекалам и в отличие от блогеров, которые высказывают личное мнение, на основани статей конституции, которые гарантируют как свободу слова, так и свободу убеждений, и априори – субъективны, СМИ обязаны придерживаться кодекса журналистской этики и стремиться к объективности. Ничего подобного в нашем информационном пространстве нет абсолютно и потому, СМИ работают крайне подло, поскольку имитируют эту самую объективность.

Но вернемся к нашему событию, начало которого мы освещали неоднократно и сейчас просто напомним, с чего все началось, чтобы перейти к самому вкусному месту – финалу.

Уже понятно, что у Путина кукушка улетела довольно давно и уже – навсегда. Дело уже даже не в том, что он двигает совершенно бредовые идеи, которые в конце концов – окажутся смертельными для собственной страны, а в том, что он уже просто не понимает последствий своих действий.

Ведь, по большому счету то, чего он хотел добиться войной в Украине, оказалось просто недостижимым. Оккупированный Крым не стоил тех потерь, которые РФ и он лично понесли в качестве последствий. Баснословно дорогие газопроводы оказались как минимум – обременительными хомутами, а судя по тому, как разворачиваются события – памятниками закопанным деньгам.

Но вот последняя операция прошла в режиме "Блицкриг" и легла на холку Путина полностью и без вариантов. Просто напомним, он хотел нарастить добычу нефти, чтобы выкинуть с рынка Европы американцев и насолить саудитам. В результате, ровно через 40 дней Путина, а вместе с ним и нефтяную федерацию, не просто поставили в стойло, а вкинули в него как старую клячу, которая влетела в него, громыхая копытами.

Вместо того, чтобы нарастить добычу на 0,5 млн. баррелей, РФ теперь вынуждена сокращать ее на 2,5 млн. Вместо того, чтобы выкинуть Штаты с европейского рынка нефти или хотя бы тоже "вмазать" их в сокращение, он был послан по известному адресу и согласился на все условия, продиктованные ему саудитами. Да, они тоже сокращают добычу на такое же количество нефти, но все почему-то забыли начальный пункт этой эпопеи – цены.

Ведь нефтяная братва в четверг и пятницу заседала не просто для того, чтобы сократить добычу нефти, а чтобы поднять цену. А ведь никто кроме ОПЕК и РФ не взял на себя таких обязательств по сокращению добычи. Остальные будут действовать по обстоятельствам. Захотят – снизят добычу, ну а нет, то и нет. Безусловно, это как-то повлияет на цену. Ну и еще небольшой момент. Саудиты действительно взяли на себя обязательства сократить добычу нефти, но ведь они почти убили российский экспорт огромными скидками на нефть.

И ее разобрали на весь апрель, а по итогам саммита ОПЕК, от Аравии ожидали, что она сразу же объявит и о ценах на май, но она этого не сделала. Вот как это комментируют в российской финансовой прессе:

"Саудовская государственная компания Saudi Aramco, один из крупнейших в мире производителей нефти, вновь отложила публикацию графика экспортных цен на май, сообщает агентство Блумберг.

Предполагается, что график будет представлен в воскресенье. Оперативный комментарий компании о повторном переносе агентству получить не удалось.

Публикация графика ожидалась в субботу, то есть после переговоров министров стран ОПЕК+ 9 апреля, а также совещания министров энергетики стран G20 10 апреля. 5 апреля Блумберг, ссылаясь на источники, сообщал, что публикация графика экспортных цен отложена до 7 или 9 апреля".

В общем, дождемся воскресенья и посмотрим, будет ли это заявление или нет, а если будет, то как это будет выглядеть. Ведь саудиты, под уговорами Трампа, обещали сократить добычу, а о ценах никто не мог вести речи в принципе, поскольку если бы картель назначил цену, то попал бы под кучу судебных исков.

Поэтому-то и приходится оперировать объемами добычи нефти и ничем более. А вот по цене у саудитов ни перед кем нет обязательств, как нет их и по той нефти, которая уже добыта и залита в хранилища под верх. Ее Аравия может продавать хоть всю и сразу. Картельная сделка ее не касается. Думаю, что осознание этого сейчас делает деду Вове такие нервы, каких он давно не знал.

В общем, поражение оказалось молниеносным и оглушительным. Пришлось подчиниться требованиям ОПЕК, да еще и сдать Мадуро Трампу за посредничество между ним и саудитами. А ведь это значит, что кроме самой марионетки, пришлось сдать длинную схему прибирания к рукам венесуэльской нефти и плюс к тому – канал поставки веселого порошка.

В четверг ночью, когда стало известно о том, что Путин согласился на требования Аравии в плане сокращения добычи на беспрецедентные для РФ 2,5 млн. в Сети появился целый ряд статей с однотипными названиями "Путин капитулировал перед арабами". "А вот это – провал!", как говорил штандартенфюрер Штирлиц, любимый киногерой Путина. Ведь до этого он вроде бы как не проигрывал и уж точно – не капитулировал, и теперь он точно перестал быть везунчиком и непререкаемым авторитетом.

Он сам создал систему, где градация крутости заключалась в том, кто "гнет" и кого "гнут". Так вот, в этот раз его публично и безусловно "нагнули". По большому счету, вчера произошла смерть Путина "альфа-самца". По-арестантски это звучит так – арабы его опустили. Но это его дело. Его и его шарфов и табакерок, а нам интересно то, как СМИ устроили прикрытие этому позорному окончанию "антисланцевого блицкрига".

Еще до саммита ОПЕК, но после того, как Трамп договорился о принципиальном согласии ОПЕК сесть за стол переговоров с РФ, российская пресса гоняла тему о том, что на саммите будут присутствовать представители США, что косвенно предполагало, что это не будет капитуляция Москвы, мол – Штаты тоже сокращают, это – не проигрыш. Но как оказалось, Вашингтон даже не помышлял ни о чем подобном, и когда Трампа об этом спросили, он удивленно ответил, что Штатам там делать нечего, это драка РФ и Аравии, а США в этом не участвовали и не собираются участвовать.

Говорят, что когда россияне попытались упереться и сказать, что без Штатов они не станут брать обязательств, уже саудиты сказали: "Ну и ладнушки. Нет, так – нет. Тогда мы уходим!", и Путину пришлось пояснять, что его не так поняли, что он имел в виду, что хорошо было бы, но если у мистера Трампа нету времени, то что же…

И тогда российская пресса получает другую методичку. Ведь уже не скажешь, что Штаты и другие страны на ОПЕК сделали то же самое, к чему вынудили РФ, то решили запустить "дурачка". Все оставили примерно в прежнем виде, только слово "должны", которое относится к РФ, заменили на слово "могут" и те, кто не уловил подмены, подумают, что вот и Штаты тоже сокращают, поэтому вроде и не поимели деда в коленно-локтевой. Причем, даже не сами арабы, а их верблюды.

И вот теперь, я предлагаю насладится цитатами российской финансовой прессы, а заодно и зафиксировать себе то, как работают продажные СМИ, как они выполняют "любой каприз за ваши деньги".

"Лукойл" ожидает, что США даже без учета сделки ОПЕК+, сократит добычу нефти на 2,5-3 млн баррелей в сутки – в основном из-за падения цены нефти и перенасыщенности рынка. Я считаю, что до конца этого года США потеряют примерно 2,5-3 млн баррелей, то есть у них будет самое сильное сокращение добычи, как бы они ни пыжились. Нефтехранилища у них практически переполнены, мелкие сланцевые компании вопят, и они готовы были войти в сделку. Но мейджоры – Exxon и Chevron – выступили категорически против, рассчитывая, что смогут скупить всю эту мелочь". Такое предположение сделал в интервью РБК в субботу вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун.

Напомним, это тот самый Федун, который рассказывал о том, что он и в кошмарном сне не ожидал такого ответа Саудовской Аравии на демарш РФ 6 марта. А это значит, что из него предсказатель, как из вашего тапка – гранатомет. Тем не менее, Лукойл, Федун – предполагают не свое состояние на конец года, а состояние нефтянки США. И тем самым эти цифры вроде бы как смягчают падение деда лысиной на кафель аравийского сортира.

Ну и еще масса статей о том, что могут сократить добычу Норвегия, Мексика и так далее. Могут. Сократят или нет – другой вопрос. Главное сейчас прикрыть позор деда, да и самих себя. И вот СМИ четко все это отрабатывают. Так что это даже фильтровать нельзя, поскольку такие сообщения просто не имеют с реальностью ничего общего, а направлены на вполне определенную цель. У нас – то же самое.

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Источник
Источник: Линия обороны
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zhukov vanya
zhukov vanya
Главное теперь это подать расейскому холопу как вяликую победу,и не беда что это Пиррова победа..
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Пригожинские шавки что то охляли с голодухи, слабо скулят а раньше ведь как лаяли,как лаяли аж слюна летела!.
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7
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Крым Андрей
Крым Андрей
Кукушка, улетевшая от Путина, судя по всему прилетела к Калоедусу и поселилась в его черепе, выкинув мозг.
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zhukov vanya
zhukov vanya
Крым Андрей, Ох посадют тебя за улетевшую кукушку великого Пу,то есть Ку.
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