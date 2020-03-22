У Владимира Путина испортились отношения с коронавирусом. Поначалу между ними было полное взаимопонимание и даже сотрудничество. Коронавирус помогал сбить протестную активность – какой подлец будет собирать людей на акции в условиях пандемии? Кроме того, маленький компаньон помогал отвлекать внимание от экономического кризиса, создавал условия для лозунгов о "сплочении вокруг лидера" перед лицом общей угрозы, оказывал Путину другие мелкие услуги. В ответ Путин его особо не трогал, и даже защищал приятеля от клеветы, требуя от силовиков жестко пресекать слухи, преувеличивающие опасность коронавируса.

Но в последнее время коронавирус возомнил о себе и посягнул на самое дорогое – на медийный рейтинг. За последнюю неделю о коронавирусе в российских СМИ вспоминали в среднем 114 тысяч раз в сутки, в то время как слово "Путин" было написано и произнесено в тех же СМИ всего 16 тысяч раз, а слово "конституция" только 9 тысяч раз.

Получается, что коронавирус для россиян в 7 раз важнее родного диктатора и в 12,7 раз главнее конституции с дорогими путинскому сердцу поправками? Этого Путин, естественно, стерпеть не мог. И от обиды даже отказался продолжать сериал из 20 комиксов, организованный агентством ТАСС, в котором объяснял подведомственной популяции, как ей здорово и весело стало жить в результате его 20-тилетнего правления. В одной из последних серий Путин, например, сообщил россиянам, что свыше 70 процентов из них стали средним классом. Можно себе представить, что у него было заготовлено в оставшихся сериях. А тут какой-то коронавирус…

Про коронавирус Путин говорить отказался и весь проект ТАСС велел свернуть. Он ведь не чета всем остальным мировым лидерам, каждый из которых обратился к своему народу со словами поддержки перед лицом смертельной угрозы. Путин — не какая-то там Ангела Меркель, которая смогла найти для немцев слова, позволяющие чувствовать, что каждый из них не одинок. Что есть власть, которая не оставит в беде. Что рядом есть люди, которые придут на помощь. А еще фрау Меркель говорила о демократии, которая выстоит именно потому, что основана на доверии и солидарности, а также на признании ценности жизни каждого человека.

У всех мировых лидеров сейчас главная задача – уберечь своих граждан от пандемии, уменьшить число жертв. У всех, кроме Путина, которому важнее всего получить нужные цифры поддержки 22 апреля и собрать максимальное количество глав государств на параде 9 мая.

Поэтому в телевизор приглашаются специальные "эксперты", которые объясняют населению, что бояться нечего, что "индивидуальные риски равны нулю". Это – прямая цитата из выступления доктора Александра Мясникова, постоянного участника радио- и телепрограмм. Особенно часто его можно видеть и слышать в программах Владимира Соловьева. "Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля", – заверил россиян доктор Мясников.

Ни ВОЗ, ни один зарубежный эксперт не дают столь оптимистичный и столь изумительно точный прогноз сроков окончания эпидемии. Крайне важное для Путина голосование, увековечивающее его самодержавную власть, запланировано на 22 апреля. Бывший главврач кремлевской больницы, доверенное лицо Путина и Собянина, член общественной палаты Москвы, врач-телеведущий Александр Мясников объявляет, что пандемия закончится к середине апреля, аккурат перед голосованием. Разумеется, между этими двумя событиями нет ни малейшей связи, а подозревать доктора Мясникова в конъюнктурности и заказухе может только человек, для которого нет ничего святого.

Впрочем, к борьбе с коронавирусом в России привлечены столь мощные силы, что, вполне возможно, ему придется уносить из России ноги, или что у него там есть, намного раньше.

Вот, например, Александро-Невский Ново-Тихвинский женский монастырь Екатеринбурга решил выпустить ладан "с усиленным противовирусным эффектом". Теперь только этот ладан будут использовать при богослужении. В ладан добавят эфирные масла лаванды, герани, базилика и лимона.

А в Петербурге, невзирая на карантин, около 70 тысяч верующих приложились к привезенным мощам Иоанна Крестителя. Причем в РПЦ отметили, что поток паломников к святыне только увеличивался по мере введения карантинных мер. Православные посетители Казанского собора заявляли, что "для верующего нет никакого коронавируса". "У нас вера, понимаете? – объясняла паломница журналисту, который спросил, не боится ли она заражения. – Все по вере. Вы считаете, что опасно? А Бог-то разве даст нам здесь заразиться? Я думаю – нет. Не даст. Стойте спокойно. Мы и причащаемся из одной ложки все. А там и туберкулезные могут быть, и даже СПИД".

После размолвки с коронавирусом у Путина осталась надежда только на Бога, которого специально для этой цели внесли в конституцию РФ. Только Создатель может помочь Путину избежать позорного одиночества 9 мая, когда у мировых лидеров появится благовидный предлог не приезжать на праздник победобесия, объявленный Путиным главным событием 2020 года.

Будем надеяться, что у Господа найдутся дела поважнее, чем помогать подполковнику КГБ, вообразившему себя повелителем мира.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.