"У них одна проблема": Зеленскому указали на схожесть с Путиным

У президента РФ Владимира Путина имеется проблема, сходная с проблемой президента Украины Владимира Зеленского.

"Если у Зеленского проблема – ему надо добиться какого-то успеха, чтобы оправдать кредит доверия, то у Путина похожая проблема: ему нужно вернуть, поддержать падающий кредит доверия", - сказал в блоге OBOZREVATEL российский журналист Леонид Радзиховский.

"Кредит доверия Путину внутри страны падает, падает стремительно, и никакие липовые рейтинги государственных соцслужб ничего изменить не могут", - констатировал журналист.

Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета Официальный сайт президента России

По его мнению, "у Путина ситуация очень похожа на ситуацию Зеленского".

Говоря о способах повышения рейтинга, Радзиховский заметил: "Вытащить рейтинг благодаря успехам в экономике – это, конечно, прекрасно, но только где эти успехи и как их добиться? А вытащить рейтинг благодаря какому-то новому политическому движению – это хорошо".

В этом контексте он подчеркнул: "Если для Украины это мир, прекращение войны, то для России это переформатирование отношений с Европой, налаживание отношений с Европой. "Наконец-то европейцы поняли нашу правду", "мы рулим", "мы определяем повестку", "Путин всех переиграл" - так это будет подаваться в России".

Как писал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал " длинную насыщенную беседу " с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что Европа "должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности", но и не возвращать Москву в Большую восьмерку, пока не будет прогресса в выполнении Минских договоренностей .

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