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/Новости России

"У них одна проблема": Зеленскому указали на схожесть с Путиным

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У президента РФ Владимира Путина имеется проблема, сходная с проблемой президента Украины Владимира Зеленского.

"Если у Зеленского проблема – ему надо добиться какого-то успеха, чтобы оправдать кредит доверия, то у Путина похожая проблема: ему нужно вернуть, поддержать падающий кредит доверия", - сказал в блоге OBOZREVATEL российский журналист Леонид Радзиховский.

"Кредит доверия Путину внутри страны падает, падает стремительно, и никакие липовые рейтинги государственных соцслужб ничего изменить не могут", - констатировал журналист.

Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Официальный сайт президента России

По его мнению, "у Путина ситуация очень похожа на ситуацию Зеленского".

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Говоря о способах повышения рейтинга, Радзиховский заметил: "Вытащить рейтинг благодаря успехам в экономике – это, конечно, прекрасно, но только где эти успехи и как их добиться? А вытащить рейтинг благодаря какому-то новому политическому движению – это хорошо".

В этом контексте он подчеркнул: "Если для Украины это мир, прекращение войны, то для России это переформатирование отношений с Европой, налаживание отношений с Европой. "Наконец-то европейцы поняли нашу правду", "мы рулим", "мы определяем повестку", "Путин всех переиграл" - так это будет подаваться в России".

Как писал OBOZREVATEL, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал " длинную насыщенную беседу " с президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что Европа "должна выстраивать с Россией новые правила доверия и безопасности", но и не возвращать Москву в Большую восьмерку, пока не будет прогресса в выполнении Минских договоренностей .

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Леонид РадзиховскийВладимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Россия
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