У Путина есть секретный телефон: с кем связывается

Карина Бондаренко Новости России 16:51, 26.04.2020 Обновлено: 17:54, 26.04.2020

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как устроен телефон специальной связи Владимира Путина.

Он объяснил, что аппарат позволяет вызвать любого чиновника с помощью одной кнопки, сообщает ТАСС.

"Там руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов", – рассказал пресс-секретарь.

Владимир Путин
oblgazeta.ru

По его словам, подобный режим работы является обычной практикой для Путина и он активно пользуется данным телефоном.

"Потому что встречи же тоже проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии", – отметил Песков.

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент России Владимир Путин своим указом запретил иностранцам владеть землей на аннексированном полуострове Крым.

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