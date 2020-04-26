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26 апреля • обновлено в 17:41
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У Путина есть секретный телефон: с кем связывается

4.5т
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как устроен телефон специальной связи Владимира Путина.

Он объяснил, что аппарат позволяет вызвать любого чиновника с помощью одной кнопки, сообщает "ТАСС".

"Там руководство правительства, руководители ведомств, руководство администрации, много других абонентов", – рассказал пресс-секретарь.

Владимир Путин

Владимир Путин

oblgazeta.ru

По его словам, подобный режим работы является обычной практикой для Путина и он активно пользуется данным телефоном.

"Потому что встречи же тоже проходят не для красного словца. Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии", – отметил Песков.

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент России Владимир Путин своим указом запретил иностранцам владеть землей на аннексированном полуострове Крым.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Да вы шо? В Кремле до сих пор основной вид связи это почтовые голуби и бабушки из ближайших дворов. А пишут на бересте.
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Князь Всея Киевской Руси
Князь Всея Киевской Руси
Скоро будет звонить по всему миру, чукча хочет кушать, спасите срасию, снимите санкции
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
с обозом связывается,сказать сколько нефть и рубль стоит.
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