С.Третьяков вспоминал, как Александр Лункин, замруководителя ФСО, сказал ему, что Золотов и Муров подготовили список лиц, которых они собирались устранить для расчистки движения Путина к власти. Когда они закончили подготовку списка, Золотов заметил: "Получается слишком много убивать – даже для нас".

Фото из книги Пита Ирли "Товарищ Джей".

Случаи селективного применения отравляющих веществ

Факт приведенных ниже отравлений в ряде случаев установлен точно, в некоторых же он является предположительным, нуждающимся в проверке и подтверждении. Если дата отравления человека не определена, то указана дата его смерти.

19 февраля 2000 г. – Анатолий Собчак, Светлогорск

19 апреля 2002 г. – Хаттаб (участник вооруженного сопротивления в Чечне), Чечня

6 июня 2002 г. – Дмитрий Рождественский (основатель компании "Русское видео"), Петербург

6 декабря 2002 г. – Салман Радуев, "Белый лебедь", Пермская область

3 июля 2003 г. – Юрий Щекочихин, Москва

12 марта 2004 г. – Лечи Исламов (участник вооруженного сопротивления в Чечне), СИЗО, Краснодар

28 мая 2004 г. – Хизри Алданов (представитель А.Масхадова), Грузия

2 сентября 2004 г. – Анна Политковская, Беслан

5 сентября 2004 г. – Виктор Ющенко, Киев

6 сентября 2004 г. – Нана Лежава (грузинская журналистка), Беслан

24 сентября 2004 г. – Роман Цепов, Петербург

16 октября, 26 октября, 1 ноября 2006 г. – Александр Литвиненко, Лондон

12 февраля 2008 г. – Бадри Патаркацишвили, Лондон

9 ноября 2012 г. – Александр Перепеличный, Париж

28 апреля 2015 г. – Емельян Гебрев, София

26 мая 2015 г., 2 февраля 2017 г. – Владимир Кара-Мурза, Москва

3 февраля 2016 г. – Вячеслав Синев (председатель исполнительного совета Российского антидопингового агентства – РУСАДА), Москва

14 февраля 2016 г. – Никита Камаев (бывший исполнительный директор Российского антидопингового агентства – РУСАДА), Москва

26 ноября 2016 г. – Сергей Мохов (супруг Любови Соболь), Москва

4 марта 2018 г. – Сергей и Юлия Скрипали, Солсбери, Великобритания

30 июня 2018 г. – Дон Стерджесс и Чарльз Роули, Эймсбери, Великобритания

12 сентября 2018 г. – Петр Верзилов, Москва

20 августа 2020 г. – Алексей Навальный, Томск

Случаи массового применения отравляющих веществ:

– Чечня, с 2000 г.,

– Норд-Ост, 26 октября 2002 г.,

– Сирия, с 2015 г.

У этих отравлений есть один общий знаменатель – Владимир Путин.

Жертвы из этого списка оказались или противниками Путина, или носителями знаний, какие могли бы нанести вред Путину, или объектами мести Путина, или целями запугивания (террора) Путина, а также случайными жертвами применения отравляющих веществ.

Следует также обратить внимание на даты отравлений. В глаза бросается отсутствие каких-либо известных отравлений, случившихся между 7 мая 2008 г. и 7 мая 2012 г. – то есть в период президентства Д.Медведева. Получается, что по какой-то загадочной причине отравления противников Путина происходили именно во время президентства Путина; они прекратились на период, когда Путин не занимал пост президента России; отравления возобновились, когда Путин снова стал занимать пост президента России.