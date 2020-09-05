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У отравлений противников режима Путина есть один общий знаменатель

Андрей Илларионов
Андрей Илларионов
Новости России
3,5 т.
Транспортировка отравленного Алексея Навального

Транспортировка отравленного Алексея Навального. РБК

С.Третьяков вспоминал, как Александр Лункин, замруководителя ФСО, сказал ему, что Золотов и Муров подготовили список лиц, которых они собирались устранить для расчистки движения Путина к власти. Когда они закончили подготовку списка, Золотов заметил: "Получается слишком много убивать – даже для нас".

Фото из книги Пита Ирли "Товарищ Джей".

Случаи селективного применения отравляющих веществ

Факт приведенных ниже отравлений в ряде случаев установлен точно, в некоторых же он является предположительным, нуждающимся в проверке и подтверждении. Если дата отравления человека не определена, то указана дата его смерти.

19 февраля 2000 г. – Анатолий Собчак, Светлогорск

19 апреля 2002 г. – Хаттаб (участник вооруженного сопротивления в Чечне), Чечня

6 июня 2002 г. – Дмитрий Рождественский (основатель компании "Русское видео"), Петербург

6 декабря 2002 г. – Салман Радуев, "Белый лебедь", Пермская область

3 июля 2003 г. – Юрий Щекочихин, Москва

12 марта 2004 г. – Лечи Исламов (участник вооруженного сопротивления в Чечне), СИЗО, Краснодар

28 мая 2004 г. – Хизри Алданов (представитель А.Масхадова), Грузия

2 сентября 2004 г. – Анна Политковская, Беслан

5 сентября 2004 г. – Виктор Ющенко, Киев

6 сентября 2004 г. – Нана Лежава (грузинская журналистка), Беслан

24 сентября 2004 г. – Роман Цепов, Петербург

16 октября, 26 октября, 1 ноября 2006 г. – Александр Литвиненко, Лондон

12 февраля 2008 г. – Бадри Патаркацишвили, Лондон

9 ноября 2012 г. – Александр Перепеличный, Париж

28 апреля 2015 г. – Емельян Гебрев, София

26 мая 2015 г., 2 февраля 2017 г. – Владимир Кара-Мурза, Москва

3 февраля 2016 г. – Вячеслав Синев (председатель исполнительного совета Российского антидопингового агентства – РУСАДА), Москва

14 февраля 2016 г. – Никита Камаев (бывший исполнительный директор Российского антидопингового агентства – РУСАДА), Москва

26 ноября 2016 г. – Сергей Мохов (супруг Любови Соболь), Москва

4 марта 2018 г. – Сергей и Юлия Скрипали, Солсбери, Великобритания

30 июня 2018 г. – Дон Стерджесс и Чарльз Роули, Эймсбери, Великобритания

12 сентября 2018 г. – Петр Верзилов, Москва

20 августа 2020 г. – Алексей Навальный, Томск

Случаи массового применения отравляющих веществ:

– Чечня, с 2000 г.,

– Норд-Ост, 26 октября 2002 г.,

– Сирия, с 2015 г.

У этих отравлений есть один общий знаменатель – Владимир Путин.

Жертвы из этого списка оказались или противниками Путина, или носителями знаний, какие могли бы нанести вред Путину, или объектами мести Путина, или целями запугивания (террора) Путина, а также случайными жертвами применения отравляющих веществ.

Следует также обратить внимание на даты отравлений. В глаза бросается отсутствие каких-либо известных отравлений, случившихся между 7 мая 2008 г. и 7 мая 2012 г. – то есть в период президентства Д.Медведева. Получается, что по какой-то загадочной причине отравления противников Путина происходили именно во время президентства Путина; они прекратились на период, когда Путин не занимал пост президента России; отравления возобновились, когда Путин снова стал занимать пост президента России.

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Источник:aillarionov.livejournal.com
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