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19 февраля • обновлено в 14:08
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У новейшего российского ледокола обнаружили "смертельный" дефект: СМИ узнали детали

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Гребной электродвигатель на правом валу атомного ледокола "Арктика", который вышел из строя во время швартовых испытаний, не подлежит восстановлению.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на источник в отрасли. По данным издания, представители Ленинградского электромашиностроительного завода заявили, что причиной поломки стал скачок напряжения.

Вместе с тем, представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии отметили, что силовая установка вышла из строя в результате брака при изготовлении.

У новейшего российского ледокола обнаружили "смертельный" дефект

wikipedia.org

Издание отмечает, что теперь ледокол, который в декабре 2019 года впервые вышел на ходовые испытания, снова придется ставить в док на ремонт, который займет около шести месяцев. Если двигатель не удастся починить на борту, придется вскрывать корпус, что приведет к существенной задержке сдачи судна, которая была намечена на май 2020 года.

По данным издания, на создание нового ГЭД может уйти 12-18 месяцев, хотя теоретически могут быть использованы и двигатели, предназначенные для следующих серийных ледоколов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина выделила 252 млн грн (около 10 млн долларов) на закупку ледокола, который позволит отечественным ученым спустя почти 20 лет возобновить исследования в Мировом океане.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
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