У них есть нефть и алмазы: названы три региона, претендующие на независимость от Кремля

Как только у России ухудшится финансовое положение, наиболее богатые регионы Якутия, Урал и Дальний Восток, будут требовать независимости у центральной власти.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал бывший подполковник КГБ Владимир Попов. По его словам, как только это случится, Россию ждет неизбежный распад на несколько государств.

Распад России Прямий

"Россия распадется однозначно, как только ухудшится финансовое положение. Все средства, которые поступают в Федеральный бюджет, поступают со всех краев Федерации. Периферия очень плохо развивается. Медведев сам недавно сказал, что достаточно отъехать 100-150 км от Москвы и все, ни водопровода, ни электричества. Когда центральная власть ослабнет и недостаточно будет финансирования, богатые регионы скажут: а зачем нам эта центральная власть? Якутия же пыталась отделяться, у них есть нефть и алмазы, Урал тоже о себе заявлял, у них там масса промышленных предприятий, то же самое на Дальнем Востоке. Так что Россия просто обречена на распад", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Игорь Яковенко убежден, что существование Российской Федерации в ее нынешних границах станет невозможным после ухода от власти президента Владимира Путина.

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