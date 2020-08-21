У Навального заявили о смертельном яде в теле политика, врачи все отрицают

Соратник российского оппозиционера Алексея Навального, директор "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов заявил, что в организме политика обнаружили смертельный яд.

По его словам, вещество опасно не только для Навального, но и для окружающих. Заявление опубликовала пресс-секретарь Кира Ярмыш на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы находились в кабинете главного врача. В этот момент в кабинет заходит представитель транспортной милиции, показывает с телефона – "вот это вещество нашли". Главный врач говорит: "Ну нашли – и нашли, у меня нет больше никакой информации". Мы подошли к представителю транспортной милиции, которая подошла к телефону: "Какое вещество?" Она говорит: "Это тайна следствия, мы не можем сказать, но это вещество смертельно опасно. Это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим. Все вокруг должны находиться в костюмах защиты". Больше она ничего не говорит. Какое вещество – мы не знаем пока", – сказал Жданов.

Заявление для прессы от директора ФБК Ивана Жданова и жены Алексея Юли Навальной pic.twitter.com/FRi9NjSdvZ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

При этом врач омской больницы, где находится Навальный, не подтвердил информацию о яде, который якобы нашли в организме пациента. По его словам, все результаты анализов на определенный спектр веществ были отрицательными. Какие именно вещества искали в организме Навального медик рассказать не смог. Он добавил, что анализы будут проводить еще двое суток.

Ранее OBOZREVATEL писал, что пресс-секретарь "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш заявила, что запрет на перевозку Навального означает прямую угрозу его жизни.

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