У Навального рассказали о слежке перед его отравлением

За российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, отравленным предположительно в аэропорту Томска, была установлена слежка.
Как заявила в эфире "Эхо Москвы" пресс-секретарь "Фонда борьбы с коррупцией" Кира Ярмыш, перед этим Навальный был в Новосибирске, и там слежка была совершенно очевидной.
"В Томске как раз таки не было, по крайней мере, она не была настолько заметной. И вообще наша командировка в Томск была относительно спокойной до этого момента", – отметила она.
По словам пресс-секретаря, утром, когда они встретились с Навальным в гостинице, чтобы ехать в аэропорт, Алексей был в полном порядке.
"И за все это время выпил только черный чай в кафе в аэропорту. И мы предполагаем, что его отравили. И, очевидно, это произошло именно через чай", – подчеркнула Ярмыш.
Ранее OBOZREVATEL писал:
главного российского оппозиционера Алексея Навального могли отравить, добавив токсины в чай.
Предварительным диагнозом Навального может быть острое отравление неустановленным психодиcлептиком.
В сети появилось видео из аэропорта и самолета с Навальным
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