"Превратим в радиоактивный пепел!" В России раскрыли главное правило пропаганды Кремля

Российский пропагандисты убеждены, что если РФ — самая большая страна в мире по территории, значит, может вести войны в отношении более слабых государств, заставляя их кланяться.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал российский профессор по филологии Гасан Гусейнов, прославившейся скандальным постом об "убогом и клоачном русском языке".

По его словам, на реальном примере это выглядит так, что "раз мы сильные, значит, можем насильничать, а слабые должны терпеть и кланяться".

Российская пропаганда Главком

"Пропагандисты уверены, раз уж Россия большая и сильная, значит, можно и нужно давить слабых. Мол, у нас в руках палка, значит, мы сильные, а у вас такой палки в руках нет, значит, вы дураки и слабые. Сильный может насильничать, а слабый должен терпеть и кланяться. У нас есть возможность превратить вас в радиоактивный пепел, вот мы можем это сделать. А вы нам в ответ ничего сделать не можете, вы бессильны, у вас нет атомной бомбы", – подчеркнул он.

По его словам, примерно такой логикой руководствовалась пропаганда в СССР, но нынешняя российская выглядит "совершенно обнаженно и прозрачно".

Как сообщал OBOZREVATEL, у депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко возник конфликт с российским пропагандистом во время "нормандского саммита" в Париже.

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