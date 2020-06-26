У Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, случился сердечный приступ

Карина Бондаренко Новости России 05:55, 26.06.2020

У российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, 25 июня случился сердечный приступ.

Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев, передает "Рамблер". Отмечается, что из-за этого Ефремов не просил следователя отпустить его на могилу матери в годовщину смерти.

Пашаев рассказал, что его подзащитному стало плохо ночью. Близкие хотели вызвать "скорую", но Ефремов попросил этого не делать. Адвокат добавил, что актер находится в подавленном состоянии и переживает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Михаил Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП.

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