У Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, случился сердечный приступ
У Михаила Ефремова случился сердечный приступ
У российского актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в Москве, 25 июня случился сердечный приступ.
Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев, передает "Рамблер". Отмечается, что из-за этого Ефремов не просил следователя отпустить его на могилу матери в годовщину смерти.
Пашаев рассказал, что его подзащитному стало плохо ночью. Близкие хотели вызвать "скорую", но Ефремов попросил этого не делать. Адвокат добавил, что актер находится в подавленном состоянии и переживает.
Ранее OBOZREVATEL писал, что Михаил Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП.
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