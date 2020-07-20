У меня есть еще 12 детей, - Кадыров предложил Госдепу ввести санкции против всей его семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова эмоционально отреагировал на санкции, которые ввел против него, а также его жены и дочерей Госдеп США. Он обвинил американцев в попытках внести разлад в его семью.

В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал снимок с женой и детьми. Под ним сообщил, что является избранным главой Чеченской Республики, за которого проголосовало почти 100 процентов населения.

Глава Чечни подчеркнул, что жители региона поддерживают его, и пригласил американцев приехать в республику лично, чтобы в этом убедиться.

“Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? На этот вопрос у вас нет ответа. И именно это демонстрирует ваше истинное лживое лицо мировых интриганов и провокаторов.

Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций!” – заявил Кадыров

Также он отметил, что ради отечества каждый из членов его семьи, каждый из чеченцев готов встать на защиту чести и достоинства “нашего великого государства”.

Ниже глава Чечни уточнил, что помимо старших двух дочерей у него есть еще 12 детей. И предложил их тоже включить в санкционные списки.

Кадыров обвинил Госдеп США в попытках внести разлад в его семью (Telegram Kadyrov_95)

Как сообщал OBOZREVATEL, Госдепартамент США внес главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" лиц, которых обвиняют в нарушении прав человека, включая пытки и внесудебные казни. Фигурантами перечня стали супруга Кадырова, а также его дочери.